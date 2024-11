Tror kostnadsveksten holder seg høy

De siste par månedene har inflasjonen, målt ved månedsveksten, vært helt nede på inflasjonsmålet på 2,0 prosent. Men for Norges Bank betyr det mer at det underliggende presset holder seg høyt, mener Handelsbanken Capital Markets.

Les også – Norges Bank risikerer å havne bakpå Inflasjonen er ikke bare lavere enn Norges Bank ventet. Den er i praksis helt nede på inflasjonsmålet akkurat nå, mener Kjetil Martinsen, Swedbank.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov og makroøkonom Karine Alsvik tror de kommende nasjonalregnskapstallene vil bekrefte dette.

Tallene vil vise en kvartalsvekst på 0,2 prosent, venter de, godt på linje med Norges Banks prognoser. Også arbeidsledigheten ser ut til å øke omtrent like langsomt som ventet.

– Høy kostnadsvekst

Men Hov og Alsvik mener det ligger viktigere informasjon i nasjonalregnskapets tall for lønnsveksten og bedriftenes marginer, som i stor grad påvirker inflasjonsutviklingen.

– Med mindre vi skulle få store overraskelser her, vil bildet bestå om at den underliggende kostnadsveksten stadig er høy, mener Alsvik.

– Så selv om den faktiske kjerneinflasjonen så langt har falt raskere enn antatt av Norges Bank, er den høye underliggende kostnadsveksten en grunn til at Norges Bank fortsatt drøyer rentekuttene, mener hun, og står på prognosen om at Norges Bank ikke kutter før i mars 2025.

Les også Paradoksal situasjon: – Rentekutt kan dempe inflasjonen Norges Bank kan kutte renten i januar, tror Frank Jullum, Danske Bank. Men lønnsoppgjøret avgjør hvor mange kutt vi får.

I en forhåndsomtale av nasjonalregnskapstallene viser Handelsbanken til tegn på at lønnsveksten har avtatt i det siste, men tror likevel lønnsveksten forblir høy gjennom 2024. Med tilnærmet null produktivitetsvekst, betyr det høy kostnadsvekst. Det må derfor et uventet fall i lønnsveksten og/eller i BNP-deflatoren på grunn av kutt i bedriftenes marginer til for å trekke i retning av et raskere rentekutt, mener Handelsbanken.