Fed kan ha nådd rentebunnen allerede

I forrige uke fulgte Federal Reserve (Fed) opp sitt dobbeltkutt fra september med en kvarting, slik at styringsrenten nå er i intervallet 4,50-4,75 prosent. Prisingen i rentemarkedet viser drøyt 50 prosent sannsynlighet for at Fed avslutter året med nok et rentekutt. Men ferske signaler fra Fed-topper viser at Fed kanskje ikke har mye å gå på før rentebunnen er nådd.

Onsdag kveld holdt en rekke representanter fra Federal Open Market Committee (FOMC) taler om pengepolitikken.

Hovedbudskapet fra disse var at rentekuttene kommer til å bremse opp, og at renten kanskje allerede er temmelig nær bunnen.

Høyere nøytral rente

«Det gjenstår å se hvor mye lavere rentene vil komme og hvor de til slutt ender», sa Jeff Schmid, sjef for Fed i Kansas City i sin tale.

Flere Fed-representanter har i lang tid pekt på at den nøytrale renten, renten som hverken bremser eller stimulerer økonomien, trolig har steget fra pandemien. Fed har i bittesmå skritt løftet sitt anslag for hvor høyt nøytral rente ligger nå, men de ferske signalene kan tyde på at anslaget ligger an til å bli hevet videre.

Lorie Logan, sjef for Fed i Dallas, antydet onsdag at Fed kanskje allerede er tett på den nøytrale renten, og derfor ikke har mye mer å gå på nedover. Logan viste til at ulike modeller tyder på at den nøytrale renten ligger mellom 2,74 og 4,60 prosent.

Om det høyeste av disse anslagene er det riktige, er Fed med dagens styringsrente i intervallet 4,50-4,75 prosent allerede ferdig kuttet.

Usikkert i desember

Neel Kashkari, sjef for Fed i Minneapolis, varslet onsdag at Fed vil bruke de kommende seks ukene på å avgjøre hvor rentene skal videre. Kashkari sa dessuten at en inflasjonsmåling på oversiden av hva Fed har ventet trolig vil få ham til å ville vente med neste rentekutt.

Nok en Fed-topp, Alberto Musalem fra St. Louis-Fed argumenterte onsdag for å beholde en restriktiv styringsrente så lenge inflasjonen forblir høyere enn Feds inflasjonsmål på 2 prosent.

Torsdag ettermiddag (norsk tid) vil Fed-president Jerome Powell trolig berøre renteutsiktene i en tale han skal holde.

Etter forrige ukes rentekutt argumenterte Powell som om det fortsatt er et stykke ned til den nøytrale renten, men også at Fed vil bruke god tid på å komme dit.

Videre opp?

Fed har lenge argumentert som om den nøytrale realrenten ligger mellom 0 og 1 prosent. Når inflasjonen er på målet, 2 prosent, tilsier det en styringsrente på 2 til 3 prosent. I september jekket Fed opp sin prognose for det langsiktige rentenivået, som over tid bør være tett på den nøytrale renten, til 2,90 prosent, altså helt i toppen av intervallet Fed selv tidligere har pekt på. Det var tredje oppjustering av nøytralrenteanslaget så langt i år.

Onsdag viste konsumpristallene at fallet i inflasjonen i USA ser ut til å ha stanset opp. Likevel falt amerikanske langrenter umiddelbart, og med opptil 10 basispunkter. Et knapt døgn etterpå har stemningen snudd, og både to- og tiårsrentene er igjen på sitt høyeste på omtrent et halvår.