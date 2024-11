Færre innvandrere til Norge

Norge var et av landene i verden med størst fall i innvandringen i 2023, viser OECDs rapport om migrasjon. Fra 2022 sank det totale antallet med 5 prosent, og innvandringen var i 2023 9,4 prosent lavere enn i 2019, viser rapporten. Gjennomsnittslandet i OECD hadde derimot en økning på 9,7 prosent det siste året og 27 prosent fra 2019.

To av landene hvor immigrasjon har vært et stort politisk tema de siste årene, Storbritannia og USA hadde ikke bare det høyeste antall immigranter i 2023, men også blant de høyeste vekstratene.

I Storbritannia var innvandringen i 2023 nesten 110 prosent høyere enn i 2019, altså før Brexit. I USA har den registrerte innvandringen økt 15 prosent til nesten 1,2 millioner de siste fem årene.

Færre humanitære

Nedgangen i innvandring til Norge var fordelt på de fleste typer. Blant annet var Norge blant svært få land med færre på humanitært grunnlag, ned 14 prosent. Norge mottok også færre utenlandsstudenter.

Et unntak for Norges del var at innvandring knyttet til sesongarbeid økte i 2023. Dessuten økte tallet på asylsøkere med 10 prosent. Dette var ikke knyttet til ukrainere, hvor det var en liten nedgang, men til økning fra Syria og Tyrkia.

For personer fra Danmark, Island og Sverige var Norge det forjettede landet å reise til, mens nordmenn som reiste ut valgte seg Sverige, Danmark og Frankrike.

Høy ledighet

Til tross for synkende innvandring over tid, er arbeidsledigheten blant innvandrere høyere i Norge enn i gjennomsnittslandet i OECD. I OECD totalt er ledigheten blant innvandrere drøyt 2 prosentpoeng høyere enn for personer født i landene.

I Norge er det tilsvarende gapet 4,5 prosent. Lyspunktet for Norges del er et relativt stort fall i langtidsledigheten.

Selv med en nedgang i innvandringen over tid, øker utenlandsfødte som andel av befolkningen i Norge. Andelen var i fjor nådd 17,5 prosent, klart flere enn i både Storbritannia (15,2 prosent), USA (14,5 prosent), Danmark (11,8 prosent) og Finland (8,6 prosent), men marginalt lavere enn i Sverige (20,3 prosent).