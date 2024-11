Befolkningstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at vi i årets tredje kvartal var over 57.000 flere enn samme kvartal for ett år siden.

SSBs nasjonale befolkningsframskrivinger viser at vi kan bli seks millioner i 2040–41.

I tredje kvartal ble det for øvrig født 14.600 her i landet, mens 10.600 døde. Til tross for en økning i fødselsoverskuddet var det fortsatt innvandring som bidro mest til folkeveksten. Nettoinnvandringen var 9500, viser nye tall fra SSB.

Siste års vekst var på 0,9 prosent, mot 1,3 i begynnelsen av fjoråret.

– Vi nådde altså en topp i fjor, med 1,3 prosent. Hovedårsaken var innvandring fra Ukraina, men, nå som det kommer det færre ukrainere, faller tallene og vi er nede på 0,9 igjen, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge.

Knudsen slår fast at nettoinnvandring er den store driveren for befolkningsveksten.

Han peker videre på at det er store regionale forskjeller i befolkningsvekst.

– Den høyeste befolkningsveksten ser vi i Oslo, Rogaland og Akershus. Finnmark, Nordland og store deler av innlandet har lav befolkningsvekst, og det har de hatt vedvarende over lang tid. De demografiske utfordringene med en aldrende befolkning kommer til å treffe hardt i disse områdene.