Økonomene tror inflasjonen vil fortsette å falle raskere enn Norges Bank har lagt til grunn.

Norges Banks forventningsundersøkelse viser at norske økonomer tror på en inflasjon på 2,9 prosent det neste året. Norges Banks prognose for 2025 er en inflasjon på 3,2 prosent.

Selv ikke i 2027 vil Norge ha kommet ned på inflasjonsmålet, men vil fortsatt slite med 2,4 prosent KPI-vekst, tror Norges Bank.

Økonomene venter nå en inflasjon om to år på 2,6 prosent, der Norges Banks anslag er 2,8 prosent. Det er bankenes sjeføkonomer som har de laveste inflasjonsforventningene, mens økonomer i akademia ligger tett på Norges Banks prognoser.

Lavere lønnsvekst

Norges Bank venter også en lønnsvekst neste år på 4,3 prosent. Heller ikke dette tror økonomene på, men venter 4,0 prosent. De tror dessuten at lønnsveksten i år blir 4,9 prosent, lavere enn de 5,2 prosentene Norges Bank har lagt til grunn.

Hvis økonomene har rett, og Norges Bank fortsatt bommer på inflasjonen og lønnsveksten, kan det tilsi en raskere rentenedgang enn Norges Bank har lagt opp til.

I forrige forventningsundersøkelse ventet økonomene, partene i arbeidslivet og bedriftslederne en inflasjon på henholdsvis 3,1, 3,5 og 4,2 prosent. De ventet en lønnsvekst på 5,1, 5,1 og 4,8 prosent.

Partene i arbeidslivet venter ikke like raskt fall i inflasjonen og lønnsveksten som økonomene gjør. Partene tror på en inflasjon neste år på 3,3 prosent, som er noe lavere enn hva de trodde i forrige kvartal. De tror, i likhet med økonomene, at årets lønnsvekst endte på 4,9 prosent, og at den vil falle til 4,7 prosent, ned tre tidels prosentpoeng fra forrige runde.

– Senker sin prognose

– Partene i arbeidslivet senker inflasjonsforventningene, men det er ikke uventet etter fallet i faktisk inflasjon til nå, mener makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets.

– Partene venter fortsatt en noe lavere lønnsvekst enn Norges Bank har lagt til grunn. Siden forventningene er lavere, er det sannsynlig at Norges Bank vil senke sitt lønnsvekstanslag, tror hun.

– Sammen med økt produktivitetsvekst, som vi så tidligere torsdag, trekker dette inflasjonsutsiktene ned. Vi holder fortsatt på at det går mot et rentekutt i mars, men sannsynligheten for et kutt i januar er økt.

Alsvik tror Norges Bank også vil nedjustere sitt anslag for kjerneinflasjonen, KPI-JAE, etter et klart fall i faktisk inflasjon i det siste. Norges Banks prognose for 2025 er 3,0 prosent.

– Hvis de også justerer ned anslaget for lønnsveksten til neste år vil det bidra til å dempe kjerneinflasjonen på mer mellomlang sikt.