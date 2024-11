– Lønnsveksten har vært høy og inflasjonen har falt mye. Det gir økt kjøpekraft, og tysk detaljhandel er på vei opp.

På vei mot et sannsynlig nyvalg i Tyskland ligger det an til flertall for å innføre en ny gjeldsregel, som kan åpne for å bruke finanspolitikken mer aktivt.

– Så finanspolitikken vil, sammen med forbrukerne, bidra til aktiviteten.

Inflasjonen flater ut

Dessuten har Europakommisjonen nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med mottiltak mot tollgrep fra USA.

– Men vi får se hvor det ender. Uansett vil nok eksportørene få ekstra motvind neste år.

– Du tror ikke på et dobbeltkutt fra ESB i desember, slik markedet har begynt å lukte på?

– Jeg utelukker det ikke. Det blir temmelig sikkert et kutt, spørsmålet er om det blir på 25 eller 50 basispunkter. Kommende ukes inflasjonstall vil være avgjørende.

Haugland tror at det må en nedsideoverraskelse til der for å gjøre et dobbeltkutt sannsynlig.

– Til nå har vi sett at tjenesteinflasjonen holder seg rundt 4 prosent, og fallet i vareinflasjonen ser ut til å ha blitt til forsiktig økning.

Påvirker Norges Bank

Utsiktene for eurosonen og utfallet fra ESBs rentemøter vil få betydning også for Norges Bank.

– Utviklingen i det siste, med lavere inflasjon og en krone som har styrket seg mot euro, øker sannsynligheten for at Norges Bank ikke venter til mars med et rentekutt, sier Haugland.

– Men vi står fortsatt på mars. Norsk økonomi tåler rentene godt, og vi tror at inflasjonen neste år vil feste seg omtrent på dagens nivå. Da haster det ikke med å få renten ned. Et rentekutt allerede i desember er lite sannsynlig, for det ville være et klart brudd med kommunikasjonen fra forrige rentemøte.