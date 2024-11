– Selv om Norge har litt penger på si, så har vi et enda større behov for å omstille oss enn mange andre, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen til Dagens Næringsliv.

Hun frykter ikke for den umiddelbare situasjonen, og mener det finnes gode tegn i norsk økonomi.

– Bekymringen går på konkurranseevnen fremover. Hvorfor er det slik at vi har gått fra å ha sju til to selskaper på topp 30-listen i Norden, spør Braathen.

Siden finanskrisen i 2008 har Norge gått fra å ha sju norske selskaper blant de 30 nordiske selskapene med høyest markedsverdi, til å ha to i dag. Det er Equinor og DNB.

Braathen mener Sverige og Danmark har lyktes bedre enn Norge med å få fram store selskaper. Sverige har fått fram teknologiselskaper som Spotify, mens Danmark har lyktes med helseselskaper som Novo Nordisk.

– For å lykkes trenger vi gründere som har lyst til å starte bedrifter og får adgang på kapital. Vi har veldig små private investeringsmiljøer i Norge, og vi ser at tilgangen til risikokapital er vesentlig lavere her enn i andre land, sier Braathen.