Den britiske banken NatWest har publisert sine forventninger til 2025, og er pessimistisk når det gjelder Norge.

Banken tror Fastlands-BNP vil vokse 1,2 prosent i 2025, og at det kommer 100 basispunkter med rentekutt i løpet av året – i tråd med markedsforventninger.

– Vanskelig situasjon

«Den norske økonomien er fastlåst i en vanskelig situasjon. Vi ser risiko for lavere vekst i 2025», skriver valutastrategen Tokunbo Lawal.

Han mener norsk økonomi har vært beskyttet mot nedgang på grunn av petroleumssektoren og rekordhøye investeringer i sektoren. Bakgrunnen for de høye investeringene er skattesubsidier, men disse utløp i slutten av 2022.

Nå som flere prosjekter ferdigstilles, tror banken at olje- og gassinvesteringene i 2025 vil avta fra dagens rekordhøye nivåer.

«Byggebransjen fortsetter å lide, spesielt på grunn av finansieringsutfordringer og høye materialkostnader. Den underliggende trenden i privat konsum forblir svak», legger valutastrategen til.

Les også Morgan Stanley: Lysere tider for nordmenn i 2025 Rentekutt og et lønnsoppgjør på 4,0 prosent vil styrke norske husholdninger i 2025, mener Morgan Stanley.

JPMorgan forventer økt offentlig pengebruk Norge er ikke spesielt sårbar for en handelskrig, og svakere vekst i 2025 vil bli oppveid av høyere offentlig forbruk, mener JPMorgan.

Kronen

Svekkelsen av kronekursen i løpet av 2024 overrasket banken, men etter et svakt år for norske kroner, mener valutastrategen at norske kroner ser billig ut, både på kort- og langsiktige verdsettingsmodeller.

«Fra et rent verdimessig perspektiv er lange NOK-posisjoner ubestridelig attraktive», skriver Lawal.

Det er imidlertid ikke en anbefaling, da valutastrategen spår motvind fra høyere renter i USA, høy gjeldsgrad i norske husholdninger og risikoer i det norske boligmarkedet. Han anbefaler å satse på euro mot kroner og australsk dollar mot kronen.