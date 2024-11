Ser flere rentekutt i vente

Fed sitt møtereferat fra november inneholdt flere uttalelser som indikerer at sentralbanken er komfortable med inflasjonsutviklingen. Det til tross for at det ligger over Feds mål på 2 prosent.

Ifølge referatet vil det bli flere rentekutt, selv om det ikke ble spesifisert når eller hvor store kutt, det skriver CNBC.

«I diskusjonen om utsiktene for pengepolitikken forventet deltakerne at dersom dataene utvikler seg omtrent som ventet, med at inflasjonen fortsetter å avta, vil det sannsynligvis være passende å bevege seg mot en nøytral politikk», heter det i referatet.

Forventer flere kutt

Det ble stemt enstemmig under møtet for å redusere styringsrenten med et kvart prosentpoeng. Styringsrenten ligger i intervallet 4,5-4,75 prosent. Markedene forventer at Fed kan kutte rentene i desember igjen. Det har imidlertid blitt mer tvilsomt ettersom det er knyttet bekymringer til Donald Trumps planer om toll. Investorer tror tollen kan øke inflasjonen.

Mandag kveld oppfordret Trump til en 25 prosent toll på produkter fra Mexico og Canada, i tillegg til en tilleggstoll på 10 prosent på kinesiske varer.



Møtet ble avsluttet to dager etter presidentvalget. Valget ble ikke omtalt i referatet utenom at det ble observert økt volatilitet før sluttresultatet 5. november. Det ble også nevnt at Trumps økonomiske planer kan få betydelig innvirkning på amerikansk økonomi.