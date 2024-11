Rubelen stuper: – Nå knaker russisk økonomi

Den russiske rubelen falt tirsdag til sitt laveste nivå mot dollaren siden de første ukene av invasjonen av Ukraina, skriver Financial Times.

Det skjer som følge av nye amerikanske sanksjoner mot Gazprombank.

Tirsdag passerte rubelen 107 mot dollaren for første gang siden mars 2022, og var også på sitt laveste nivå mot renminbi på 32 måneder.

Onsdag faller rubelen videre og står i 14-tiden i 114,50 mot dollaren.

– Den amerikanske strategien er containment, og nå ser man at sanksjonene begynner å virke, sier aksjekommentator Karl Johan Molnes under dagens Børsmorgen.

– Kollapser rubelen, kollapser alt. Og nå knaker det alvorlig i russisk økonomi, sier han.

AKSJEKOMMENTATOR: Karl Johan Molnes FA

Nye sanksjoner

USA innførte nylig sanksjoner mot russiske banker som har vært mye brukt til internasjonale betalinger. Blant dem er Gazprombank, som har spilt en kritisk rolle i å administrere betalinger for russisk gasseksport. Dette kan føre til en nedgang i gassinntekter for Russland, skriver FT.

Internasjonale betalinger er fra før en stor utfordring for russiske bedrifter. De nye sanksjonene forventes å forverre Russlands handelsbalanse og presse rubelen ytterligere ned.

Blant annet peker analytikere på at utenlandske kjøpere av russisk olje og gass må finne alternative betalingsmetoder, som tar tid, og at valutaens svekkelse reflekterer mangelen på valuta i Russland, skriver avisen.

– Målet er å gjøre det enkelt for Donald Trump, at amerikanerne kommer inn og kan finne en minnelig ordning med Putin. At han faktisk innser at det går an å tape alvorlig mye, sier Molnes.

– Russland er veldig svakt nå.