Uventet lav tysk inflasjon

I Tyskland var månedsveksten i inflasjonen minus 0,2 prosent, viser foreløpige tall. Det var klart lavere enn forrige måneds 0,4 prosent. Årsveksten økte fra 2,0 til 2,2 prosent, men mindre enn forventede 2,3 prosent.

Dermed er et rentekutt fra ESB i desember enda sikrere. Det har til og med vært spekulasjoner om ESB må foreta et dobbeltkutt, 50 basispunkter, som svar på svært svake makromålinger den siste tiden.

Bildet blir litt mindre krystallklart ettersom Spania tidligere torsdag viste uventet høy inflasjon. Det er derfor fortsatt ventet at inflasjonen i eurosonen, tall som kommer senere, vil vise litt økt inflasjon. Fortsatt er det imidlertid priset inn minst et vanlig kutt, en «kvarting», og høy sannsynlighet for et dobbeltkutt.

– Betydelig rom

ESB-topp Francois Villeroy de Galhau sa tidligere torsdag at ESB ikke lenger trenger å bremse økonomien, og til og med er beredt til å kutte renten for å øke aktiviteten i eurosonen. Han var ikke tydelig på hvor langt ESB kan kutte renten, men sa, ifølge Bloomberg, at det er «betydelig rom» for kutt før ESB ikke lenger bremser økonomien.