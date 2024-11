Fredagens høydepunkt på makrofronten er foreløpige inflasjonstall for eurosonen, og forventningen er ifølge Trading Economics 2,8 prosent kjerneinflasjon på årsbasis i november.

Dette vil i så fall være opp fra 2,7 prosent i oktober.

– Prispresset på vei ned

Tyskland har allerede lagt frem sine inflasjonstall, og her kom konsumprisveksten inn på 2,4 prosent – svakere enn ventede 2,6 prosent. I Spania var prisveksten sterkere enn ventet.

VENTER PÅ INFLASJONSTALL: Makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Are Haram

«Den underliggende prisveksten har vist en tydeligere trend nedover de siste månedene. (...) Et glidende sesongjustert årlig gjennomsnitt, regnet over de siste tre månedene, har samtidig falt til 2,2 prosent og illustrerer at prispresset er mer på vei ned enn hva den faktiske årsveksten har vist i det siste», bemerker makroøkonom Karine Alsvik i dagens morgenrapport fra Handelsbanken Capital Markets.

Hun trekker frem at en basiseffekt trolig vil trekke årsveksten i kjerneprisene litt opp i november.

– Lønnsveksten toppet ut

«Videre er lønnsveksten fremdeles høy, med sist ukes tall som viste en skarp oppgang igjen i Den europeiske sentralbankens (ESB) indikator for fremforhandlet lønn. Men dette var altså mye drevet av Tyskland, og det kan se ut til at lønnsveksten der toppet ut i nettopp tredje kvartal», skriver Alsvik.

«Mer fremoverskuende indikatorer peker heller mot at lønnsveksten vil avta i tiden fremover, noe som dermed legger grunnlaget for at kjerneinflasjonen kan fortsette å avta. Får vi svakere inflasjonstall enn ventet for eurosonen, kan det bane vei for et dobbeltkutt fra ESB», fortsetter Handelsbanken-økonomen.

Neste rentemøte finner sted torsdag 12. desember. ESB har hittil i år kuttet rentene tre ganger, hver gang med 25 basispunkter, og redusert styringsrenten fra 4,00 til 3,25 prosent.

Dagens inflasjonstall slippes klokken 11.00.