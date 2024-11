Norsk forbrukertillit: Ny nedtur

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var på minus 15,8 poeng i november, en nedgang fra minus 12,8 poeng måneden før, viser målingen til Opinion.

Det er det laveste nivået siden desember i fjor, da den var på minus 25,6 poeng.

«Året ble innledet med et markant oppsving i forbrukertilliten, og den fortsatte å stige moderat utover våren, riktignok fra historisk lave nivåer. Mens CCI-gjennomsnittet i 2023 var minus 23,8 poeng, er det etter elleve måneder i år på minus 14,2 poeng», heter det i meldingen.

Høyt prisnivå

Av de fire indikatorene som utgjør forbrukertillitsindeksen er nedgangen størst for den som er knyttet til hvordan vi ser på husholdningens økonomi, sammenlignet med for 12 måneder siden.

– Det er 48 prosent av befolkningen som oppgir at husholdningens økonomi er litt eller mye dårligere nå enn for ett år siden, opp tre prosentpoeng fra oktober. 14 prosent svarer at økonomien er litt eller mye bedre, ned fire prosentpoeng fra oktober, sier fagsjef for politikk og samfunn i Opinion, Henrik Høidahl.

Han påpeker at fallende inflasjon og reallønnsvekst i år har bidratt til at denne indikatoren ligger på et høyere nivå i 2024 enn i 2023.

– Men mange har over tid hatt høye utgifter på boliglånet og opplever at prisnivået er høyt. Det har satt privatøkonomien under press. Den psykologiske faktoren knyttet til synet på egen økonomi skal heller ikke undervurderes. Oppfatningen vår kan påvirkes av mediedekningen eller generell pessimisme i samfunnet, uavhengig av faktiske økonomiske indikatorer, sier Høidahl.

Pessimistiske

Troen på en lysere økonomisk fremtid lar ifølge Høidal også vente på seg.

31 prosent av befolkningen tror nå at husholdningens økonomi vil være litt eller mye dårligere om 12 måneder, opp tre prosentpoeng fra oktober. 24 prosent tror at økonomien vil være litt eller mye bedre, ned to prosentpoeng fra oktober.

– Også denne indikatoren ligger på et høyere nivå i 2024 enn i 2023, men det fortsatt langt flere som tror at husholdningens økonomi vil være dårligere enn bedre om 12 måneder. Slik har det vært siden januar 2022, sier han.

– Denne situasjonen, sammen med en uro på vegne av landets økonomi, sier noe om den rådende stemningen i samfunnet over lang tid.