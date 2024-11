Inflasjonen i eurosonen stiger

Inflasjonen i eurosonen i november steg til 2,3 prosent på årsbasis i november. Det er en oppgang på 0,3 prosentpoeng fra målingen på 2,0 prosent i oktober. Kjerneinflasjonen steg til 2,8 prosent, fra 2,7 prosent.

På månedsbasis falt inflasjonen med 0,3 prosent i november, etter den steg tilsvarende 0,3 prosent i oktober.

En time før inflasjonstallene, kom konsumentene i eurosonens inflasjonsforventninger klokken 11. De steg til 2,5 prosent i oktober, fra 2,4 prosent i september.

Les også Yenen styrker seg Siden midten av oktober har den japanske sentralbanken latt en dollar koste mer enn 150 yen. Fredag styrker yenen seg til under 150 yen pr. dollar, etter det kom inn høyere inflasjonstall enn ventet fra Japan.

– Dette traff jo midt på forventningene! Det ligger fortsatt an til minst ett rentekutt i Europa i desember med disse tallene. For Norge og norske låntakere er det slik at jo lavere renten er i Europa, jo enklere blir det for Norges Bank å senke renten her, kommenterer Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 Sør-Norge.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Iván Kverme

– Den europeiske sentralbanken skulle nok helst ønske at inflasjonen kom enda litt raskere ned, slik at de kunne fortsette med rentekutt uten å være bekymret for inflasjonen. Sentralbanken fokuserer mest på vekst nå, og det er tegn til at det er lave vekstutsikter. Så blir det en balansegang mot inflasjonen, som vi ser fortsatt ikke er helt på målet.

– Spesielt kjerneinflasjonen, som prøver å måle det underliggende prispresset, henger igjen. Kjerneinflasjonen gjenspeiler at lønnsveksten fortsatt er en god del høyere enn inflasjonen. På en måte er det bra, for det gir økt kjøpekraft og reallønnsvekst. På den annen side er utfordringen at det da tar lenger tid å få ned inflasjonen, og rentekuttene sitter lenger inne.