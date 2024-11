MI6-sjefen: Russland driver ekstremt hensynsløs sabotasje i Europa

«Vi har nylig avdekket en ekstremt hensynsløs operasjon av russisk sabotasje i Europa, samtidig som Putin og hans akolytter rasler med atomvåpensablene for å spre frykt for konsekvensene av å bistå Ukraina.»

Det sa sjefen for britisk etterretning (MI6), Richard Moore, i en tale i Paris på fredag, melder Reuters.

HENSYNSLØST: Richard Moore, sjef for britisk etterretning, sier russiske sabotasjeaksjoner er ekstremt hensynsløse. Foto: NTB

MI6-sjefen sa at kostnaden ved å støtte Ukraina er velkjent, men la til at «kostnaden ved å ikke støtte ville vært uendelig mye høyere. Dersom Putin lykkes, vil Kina vurdere hvilke implikasjoner det har, Nord-Korea kan få selvtillit, og Iran vil bli enda farligere».

Talen virket ifølge Reuters som dens formål var å ildne opp nølende europeiske land, samt Ukraina-skeptikere i den nye administrasjonen i USA.

Moore føyer seg inn i rekken av etterretningssjefer som advarer mot et økt omfang av russiske sabotasjeaksjoner. Blant annet inkluderer sabotasjen gjentatte cyberangrep og brannstiftelser. Russland benekter ikke overraskende alle anklagene.

Ifølge Reuters' kilder i amerikansk etterretning har sagt at det er sannsynlig at Russland utvider saboteringskampanjen sin mot mål i Europa, for å øke presset på landene som støtter Ukraina.