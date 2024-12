Regjeringspartienes budsjettforlik med SV betyr høyere rente, tror Marius Gonsholt Hov, Handelsbanken. Dette vipper rentekuttet fra januar til mars, tror han.

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV innebærer totalt 6,9 milliarder kroner i økt oljepengebruk. Av dette vil rundt 4,5 milliarder krone slå ut temmelig direkte i aktiviteten i norsk økonomi. Resultatet blir at Norges Bank vil måtte heve rentebanen ved rentemøtet i desember, tror sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

– Nå peker det mer mot rentekutt i mars, mener Hov etter forliket.

Han har tidligere vært på glid om rentekuttet kunne bli fremskyndet til januar.

5+5 basispunkter

Han anslår at effekten av budsjettforliket på Norges Banks rentebane er omtrent 5 basispunkter opp. Det kommer på toppen av omtrent 5 basispunkter høyere rentebane etter tidligere budsjettgrep i høst. Det største av disse er 5 milliarder kroner ekstra til kommunene i år og neste år.

I rentemarkedet er det nå priset inn nesten seks rentekutt fra Norges Bank, en prising Hov ikke skjønner stort av.

– Det virker optimistisk, sier han nøkternt.

– Norges Bank har ikke hastverk med rentekutt når økonomien holder seg mer oppe enn de har antatt.

Blant de viktigste gjennomslagene SV har oppnådd i finanspolitikken er 2 milliarder kroner ekstra til barnetrygd, 6.000 kroner i økt minstepensjon, økt SFO-bemanning og diverse andre relativt små poster.

– Bedre råd

SV fikk ikke gjennomslag for sine krav om økte skatter.

SV-leder Kirsti Bergstø omtaler i sin pressemelding budsjettløsningen som et grep for økt kjøpekraft. Hvis effekten er, slik Hov tror, løftes imidlertid både inflasjonen og trolig renten gjennom 2025.

Også Arbeiderpartiets Tuva Moflag bruker lignende ord i sin pressemelding:

«Jeg er glad for at vi har kommet til enighet om et budsjett som skal gi folk bedre råd».