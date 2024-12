Blir det rentekutt i desember?

Om to uker er det et nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken, og spørsmålet mange stiller seg nå er om det blir et nytt rentekutt i USA, etter at renten har blitt senket med til sammen 75 basispunkter siden september.

Forventer rentekutt

Ifølge DNB Markets indikerer markedsprisingen nå 76 prosent sannsynlighet for kutt, og meglerhusets sjeføkonom, Kjersti Haugland, forventer også en nedgang på 25 basispunkter til 4,50 prosent.

Denne uken er siste mulighet for Fed-representantene til å uttale seg om saken før taleforbudet trer i kraft i forkant av rentemøtet.

Fed vil se flere nøkkeltall

Fed-medlem Christopher Waller er en av dem som ønsker å se utfallet av flere viktige nøkkeltall før han bestemmer seg. Ifølge sjeføkonomen i DNB Markets er det særlig dagens JOLTS-undersøkelse (som blant annet gir informasjon om ledige stillinger og oppsigelser), konsum- og produsentprisindeksene neste uke, og detaljhandelsstatistikken om to uker som kan påvirke Walles beslutning.

Samtidig har Waller begrenset tro på informasjonsverdien i fredagens payrolls-data. Årsaken til det er at han mener det vil ta tid før forstyrrelsene fra Boeing-streiken og orkanenes herjinger slår ut i tallene.

Renten skal ned

«Selv om Waller er usikker på desemberbeslutningen, er han ganske trygg på retningen fremover: Renten skal videre ned. Etter hans syn er pengepolitikken fortsatt «klart restriktiv». Ytterligere kutt vil derfor innebære at Fed trykker mindre hardt på bremsepedalen, ikke at foten skiftes over på gasspedalen», skriver Haugland i en rapport.