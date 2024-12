OECD: Proteksjonisme truer global vekst

Det verste er over for global økonomi for denne gang, viser OECDs nye prognoser i Economic Outlook. Ledigheten er nær historiske lavnivåer, veksten er stabil og inflasjonen på vei ned, konstaterer organisasjonen. I 60 prosent av landene er inflasjonen nå på eller under inflasjonsmålene. I 2022 var inflasjonen minst 2 prosentpoeng over inflasjonsmålene i 80 prosent av landene.

Det bidrar til 3,3 prosent global BNP-vekst de to neste årene, samtidig som inflasjonen faller tilbake til sentralbankenes mål. I takt med dette, bør landenes sentralbanker kutte rentene gradvis, mener OECD.

OECDs internasjonale prognoser

2024 2025 2026 Global vekst 3,2 3,3 3,3 OECD 1,7 1,9 1,9 USA 2,8 2,4 2,1 Eurosonen 0,8 1,3 1,5 Japan −0,3 1,5 0,6 Kina 4,9 4,7 4,4 India 6,8 6,9 6,8 Prosent. Kilde: OECD



Toll-trussel

Men denne relativt greie veksten og fortsatt fall i inflasjonen avhenger særlig av én ting, mener OECD, og det er at det ikke blir noen eskalering i geopolitiske spenninger og/eller i handelskonflikter.

«Ytterligere proteksjonisme kan forstyrre forsyningskjedene, løfte konsumprisene og svekke veksten», advarer OECD. Dessuten kan også geopolitiske spenninger dempe handelen og gi økte energipriser, frykter organisasjonen.

Global handel vokst relativt sterkt de siste par årene, og har bidratt til global BNP-vekst. Men det kan snu, frykter OECD, uten å nevne påtroppende president Donald Trump, det amerikanske presidentvalget eller trusler om økt toll med et eneste ord.

Dessuten er utviklingen helt i det siste bekymringsfull, med fall i nye eksportordrer globalt. Hovedprognosen er likevel omtrent stabil handelsvekst de neste årene.

For ti år siden var 2 prosent av global varehandel omfattet av toll eller andre importbremsende tiltak. I år er andelen nesten 12 prosent.

Rentekutt hjelper

Ved siden av økt internasjonal handel er global vekst løftet av at husholdningenes realinntekter har passert bunnen. I de fleste land ventes økt etterspørsel fra husholdningene i takt med at rentene senkes videre.

Fra Fed ventes at renten kuttes til mellom 3,25 og 3,50 prosent ved starten av 2026. ESB ventes å kutte til 2 prosent innen slutten av 2025.

OECD venter at Norges Bank i 2026 har senket styringsrenten til 3,25 prosent, altså fem kvartinger lavere enn nå. Dette vil løfte etterspørselen fra norske konsumenter og samtidig gi sterk investeringsvekst, slik at fastlands-veksten dobles til neste år.

Finanspolitikken må strammes til, mener OECD, og peker blant annet på at strømstøtten likevel ble forlenget til 2025.

OECDs prognoser for Norge

2024 2025 2026 Fastlands-BNP 0,9 1,8 2,0 Privat konsum 1,1 1,8 2,2 Investeringer −0,8 3,1 2,5 KPI 3,2 2,6 2,3 Kjerneinflasjon 3,5 2,6 2,3 Prosent. Kilde: OECD



Høyt prisede aksjer

En rekke stater har høy gjeld, og flere fremvoksende økonomier nærmer seg mislighold. Det er likevel OECD-landene som har den høyeste statsgjelden. I fjor nådde den 115 prosent av BNP i gjennomsnitt.

Global økonomi risikerer også en betydelig korreksjon fra aksjemarkedene. Der er prisingen nå langt høyere enn normalt. Særlig i USA, med en PE på rundt 37, ligger langt over historiske nivåer.