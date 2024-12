Etter det amerikanske presidentvalget for en måned siden har dollaren styrket seg markant.

Målt ved Bloombergs FX fair-value-modell er dollaren verdens mest overprisede valuta den siste måneden.

Basert på 17 ulike indikatorer forsøker modellen å angi en «riktig» valutakurs, og viser at japanske yen nå er 35,8 prosent under sin likevektskurs. Motsatt er tsjekkiske koruna nesten 38 prosent over «fair value», skriver Bloomberg.

Dollar vs rubler

Den siste måneden har gitt store kursutslag. For dollaren er overprisingen økt med 3,1 prosentpoeng, slik at den nå totalt er 18,5 prosent over «fair value». Størst negativ utvikling har russiske rubler, der underprisingen har økt med 2,6 prosentpoeng.

Bak dollar følger tyrkiske lira, med nesten 2,5 prosentpoeng bevegelse i retning overprising, men fortsatt er mer enn 20 prosent under riktig likevektspris.

Deretter følger norske kroner, som har gått 2 prosentpoeng i retning overprising. Dette er bare et plaster på såret for kronen, som fortsatt er omtrent 15 prosent under «fair value».

Kronestyrking

Den siste måneden har likevel vært sterk, og kronen er blant få valutaer som holder omtrent nivået mot dollar fra rett før valget i USA. Mot euro har kronen styrket seg med 3 prosent, og mot svenske kroner og pund er styrkingen på 2,2 og 1,8 prosent. Det har styrket importveid kronekurs nesten 2 prosent den siste måneden.

Før det amerikanske presidentvalget var det en utbredt oppfatning at en Trump-seier ville svekke kronen. Etter de første par dagene, har det til nå vist seg feil.

Yen svakest

Japanske yen er imidlertid i en klasse for seg, og ligger nå mer enn 30 prosent under riktig likevektspris, ifølge modellen.

I motsatt ende, bak tsjekkiske koruna, er indiske rupi nest mest overprisede med rundt 25 prosent, foran dollaren med 18,5 prosent.