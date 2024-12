Den europeiske sentralbanksjefen mener at kampen mot inflasjonen nærmer seg mot slutten, men påpeker at kampen enda ikke er vunnet, sa ESBs Christine Lagarde sentralbanksjef ifølge Bloomberg.

– Vår kamp mot inflasjonen nærmer seg å være fullført, men vårt oppdrag er ikke helt i mål helt enda, uttalte hun onsdag.

Venter rentekutt

Inflasjonen i eurosonen er nesten tilbake på to prosent, som er målet til sentralbanken. Med en europeisk økonomi som sliter med å vokse, åpner det for et fjerde rentekutt siden juli denne måneden.

Lagarte advarte om at økonomien vil være svak på kort sikt, med usikkerhet og nedsiderisiko lenger frem i tid.

Det er også knyttet risiko til politisk uro i Frankrike og Tyskland som skaper turbulens i obligasjonsmarkedene og trusler om toller fra USA etter at Donald Trump ble valgt som den neste presidenten av USA i november.

Det er ventet at ESB vil kutte renten til to prosent innen 2025.