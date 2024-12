MAGA gir sterkere dollar

Det har ikke manglet på luftige valgløfter under den amerikanske presidentvalgkampanjen i høst. Etter en brakseier får nå Trump bredere fullmakter enn han hadde i sin forrige presidentperiode. Sannsynligheten for at han får gjennomført sine politiske ønsker øker dermed betraktelig.

America First

Selv om det fremdeles er høyst usikkert hvilke tiltak han faktisk kommer til å gjennomføre, kan man enkelt oppsummere valgkampløftene med at han ønsker å tale amerikanernes sak. Både rustbeltets – arbeiderklassen som har vært globaliseringens tapere – gjennom økte tollsatser på import og strengere immigrasjonspolitikk, men også Wall Streets kapitaleiere gjennom lavere bedriftsbeskatning.

Hvordan det er tenkt at satsingene skal finansieres forblir usikkert, mest sannsynlig med økt statsgjeld. Redusert militær tilstedeværelse utenfor landegrensene og en bedret handelsbalanse er også tenkt å bidra. Et gjensyn med “America First” betyr at restaurantregningen skal gjøres opp på nytt, og andre skal betale mer.