Den amerikanske toårsrenten, som best gjenspeiler troen på endringer i styringsrenten, falt 3-4 basispunkter på inflasjonstallene.

Lavere rente enn Norge

Sjeføkonom i SpareBank 1 Sør-Norge, Kyrre M. Knudsen, kommenterer at rentekutt er en «done deal», og at USA ligger an til å ha lavere rente enn Norge.

– Det er ingen negative overraskelser her, selv om USA fortsatt er et stykke fra målet.

– Neste ukes rentekutt i USA virker som en done deal nå, og hvis det skjer vil de for første gang på tre og et halvt år ha lavere rente enn Norge, sier han.

– Det er enklere for Norges Bank å kutte når andre kutter, så dette er positivt også for oss her i Norge.

Arbeidstall i fokus

Ifølge Handelsbanken har den amerikanske sentralbanken Federal Reserve, eller bare Fed, øynene rettet mot arbeidsmarkedet etter en økning i arbeidsledigheten.

Les også Overraskende sterk jobbvekst i USA Sysselsettingen utenfor landbruket i USA har tatt seg opp igjen etter at uvær og streik herjet i oktober.

Det tyder ifølge banken på svekket underliggende etterspørsel etter arbeidskraft. Dermed er også duket for rentekutt til uken.



«Selv om arbeidsmarkedet er mest i fokus, har de ikke glemt inflasjonen. Utviklingen de siste månedene har vist at nedgangen i kjerneinflasjonen har flatet mer ut. Det er et argument for å gå mer forsiktig frem med videre rentekutt», skriver banken i en rapport.

Viktig for renten

DNB Markets skrev i forkant av tallslippet at Fed ligger an til å senke renten videre på møtet i desember, selv om kjerneinflasjonen var uendret i november.

Hadde kjerneinflasjonen økt nevneverdig, ville det ifølge banken kunne føre til utsettelser av rentekuttet.

«Skulle inflasjonen ta seg opp, kan det imidlertid tenkes at Fed vil legge inn en pause for å se an situasjonen videre. Med en oppgang i kjerneinflasjonen vil morgendagens produsentprisindekser kunne få en mer viktig rolle inn mot rentemøtet til Fed neste uke», skrev DNB.