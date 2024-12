Den europeiske sentralbanken kutter renten

Den europeiske sentralbanken (ESB) har torsdag besluttet å kutte innskuddsrenten for fjerde gang i år med 0,25 prosentpoeng til 3,0 prosent, som er hva analytikerne hadde ventet på forhånd.

I forkant av tallslippet skrev sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets at meglerhuset ventet at ESB ikke ville kutte mer enn 25 basispunkter.

«BNP-tallene har vist anstendig økonomisk vekst i alle de tre første kvartalene av 2024, mens PMI-ene har signalisert stagnasjon. I tredje kvartal økte BNP med 0,4 prosent kvartalsvis, 0,2 prosentpoeng høyere enn anslått av ESB. Oppdaterte BNP-prognoser bør derfor være lite endret, bortsett fra en mulig nedadgående justering på grunn av utfallet av det amerikanske valget», skrev hun.

Større usikkerhet i 2025

Handelsbanken skrev i en oppdatering at utsiktene for både inflasjonen og økonomisk vekst har mørknet siden sist ESB møttes.

«I tillegg peker lønnsveksten mot et kostnadspresset vil avta på varig basis. Politisk uro i Frankrike og Tyskland har økt sannsynligheten for svake økonomiske utsikter. Kombinert med trussel om tollsatser fra påtroppende president Donald Trump øker det sannsynligheten for at aktiviteten forblir svak.»

Dette ble også understreket av PMI-undersøkelsen for november, skriver banken.

«Selv om medlemmene virker ganske enige om behovet for et ytterligere kutt i desember, er det større ulikheter i forventningene om hva som vil komme i 2025.»