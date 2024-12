SSB venter fem kutt i 2025

– Fallet i inflasjonen og svakere vekstutsikter trekker i retning av litt lavere rente. Vi venter at det første kuttet i styringsrenta kommer i begynnelsen av neste år og at det blir fem rentekutt på 0,25 prosentpoeng i løpet av 2025, sier Thomas von Brasch, forsker i SSB.

Han og SSB venter klar konjunkturbedring.

– En klar oppgang i husholdningenes konsum, sammen med økt boligbygging, vil løfte fastlandsøkonomien i 2025 til et mer normalt nivå enn det vi har sett de siste årene, sier Thomas von Brasch.

SSBs prognoser

2024 2025 2026 2027 Fastlands-BNP 0,9 1,8 2,3 2,2 Arbeidsledighet 4,0 4,1 4,1 4,0 Lønnsvekst 5,3 4,1 4,1 4,0 KPI 3,2 2,7 2,5 2,4 Kjerneinflasjon 3,7 2,8 2,6 2,4 Boligpris 2,4 4,4 4,6 4,1 Lånerente 6,0 5,7 5,0 4,8 EURNOK 11,62 11,74 11,74 11,74 Prosent, prosentvis endring. Kilde: SSB

Hele fem kutt

Selv med en dobling av fastlandsveksten og en ledighet som knapt rører seg, tror SSB at Norges Bank vil kutte styringsrenten hele fem ganger neste år. I Norges Banks nåværende prognose antydes tre-fire kutt. De fleste analytikere har den siste måneden mistet troen på dette, og venter heller to-tre rentekutt.

SSBs sterke BNP-måling for kort tid siden er en grunn til at Norges Bank kan komme til å kutte renten mindre. En annen grunn er at inflasjonen i de siste målingene har stabilisert seg og til og med begynt å stige.

Det er heller ikke et stup i inflasjonen som får SSB til å vente ekstra mange rentekutt. Tvert imot, ventes at inflasjonen og kjerneinflasjonen vil holde seg godt over inflasjonsmålet på 2,0 prosent selv i slutten av 2027. Riktig nok faller inflasjonen i SSBs prognoser noe mer i 2025 enn Norges Bank tror.

SSB har til og med oppjustert sitt anslag for oljepengebruken i 2025, etter flere budsjettpåplusninger, samt budsjettforliket med SV. I stedet for et strukturelt oljekorrigert underskudd på 460 milliarder kroner, anslår SSB det nå til 490 milliarder kroner.

Dette innebærer en klart økt finanspolitisk stimulans til norsk økonomi, noe bankøkonomer flest mener vil dempe behovet for og rommet for norske rentekutt.

Der SSB venter klart sterkere norsk økonomi, senkes prognosen for resten av verden. Veksten hos handelspartnerne ventes ned fra 2 prosent i år til 1,5 prosent neste år.

Svak boligprisvekst

SSB, som systematisk har undervurdert fallet i boligbyggingen lenge, anslår nå et fall på nesten 20 prosent i år og 9 prosent til neste år. Til tross for et bratt rentefall og stadig mindre tilbud av boliger, viser SSBs prognose temmelig moderat boligprisvekst på under 5 prosent de neste årene.

Dette er langt under blant andre Handelsbanken, som torsdag publiserte prognoser med nesten 15 prosent boligprisvekst i Oslo (riktignok desember/desember) i 2025.

Kronekursen har styrket seg nesten 1 prosent handelsvektet siden SSBs forrige prognose tidligere i høst. Trolig bidrar forventningen om mange norske rentekutt til at SSB venter litt svakere kronekurs de neste tre årene.