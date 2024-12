Den britiske økonomien krympet med 0,1 prosent på månedsbasis i oktober, etter en tilsvarende nedgang i september, viser tall fra det britiske statistikkbyrået Office for National Statistics (ONS).

På forhånd var det ventet en vekst på 0,1 prosent, ifølge Trading Economics.

Dette er det første gang siden pandemien at den britiske økonomien har krympet to måneder på rad.

Ifølge ONS har aktiviteten stagnert eller gått tilbake, med puber, restauranter og detaljhandel blant sektorene som meldte om «svake måneder».

Den største negative bidragsyteren var produksjonssektoren, som falt med 0,6 prosent, etterfulgt av bygg og anlegg som var ned 0,4 prosent i oktober. Tjenestesektoren viste heller ingen vekst, ettersom et positivt bidrag fra informasjon og kommunikasjon ble utlignet av nedgang i støttetjenester og bemanningsaktiviteter.

Forsvarer regjeringen

SKUFFET: Finansminister Rachel Reeves (L). Foto: Bloomberg

Finansminister Rachel Reeves kalte tallene «skuffende», men hun forsvarte likevel regjeringens økonomiske politikk, skriver CNBC.

– Vi har innført politikk for å sikre langsiktig økonomisk vekst.

Skyggeminister for finans Mel Stride fra De konservative kan også kalles skuffet, og retter hardt kritikk mot regjeringen og finansministeren.

– Denne nedgangen i vekst viser de alvorlige konsekvensene av finansministerens beslutninger og den konstante nedsnakkingen av økonomien, sier Stride.

Labour-regjeringen leverte i oktober sitt første statsbudsjett, etter nærmere 14 år med konservativt styre. I budsjettet inkluderte planene om å heve skattene med 40 milliarder pund, som tilsvarer over 550 milliarder kroner. Ifølge CNBC skulle skattene kreves inn gjennom en rekke nye tiltak, inkludert en økning i arbeidsgiveravgiften og inntektsskatten samt en økning i skatten på kapitalgevinst.

Til tross for at planene ennå ikke har kommet på plass, har budsjettet allerede fått massiv kritikk. Økningen i arbeidsgiveravgiften har blant annet ført til advarsler fra bedrifter om at de i mindre grad vil ansette nye arbeidstagere. I tillegg har det kommet en rapport fra rekrutteringsnettstedet Indeed denne uken som antydet at tiltaket allerede har påvirket antallet stillingsutlysninger i Storbritannia.

Les også Shorterne øker i Frontline Nå har shortandelen i John Fredriksens tankrederiet økt til rekordhøye 7 prosent. – Kommer det gode nyheter kan det få store utslag i aksjen, sier Robert Næss.

Skylder på renten

Det er imidlertid ikke bare Labours budsjett som får skylden for den svake britiske utviklingen. Ifølge Capital Economics har økonomien bare vokst én gang de siste fem månedene, og er nå 0,1 prosent lavere enn før Labour vant valget i juli, skriver BBC.

– Dette tyder på at det ikke bare er budsjettet som holder økonomien tilbake, sier Paul Dales, sjeføkonom for Storbritannia i Capital Economics.

– I stedet kan effekten av høyere renter vare lenger enn vi trodde, legger han til.

Bank of England (BOE) har senket rentene to ganger i år, men de er fortsatt på 4,75 prosent, noe som er relativt høyt sammenlignet med de seneste årene. Det er heller ikke ventet at BOE vil senke renten når de møtes neste uke, ifølge BBC.