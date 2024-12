Landet har nå vurderingen Aa3, som er det fjerde høyeste nivået.

Moody's viste til Frankrikes «politiske fragmentering» i sin beslutning, som kommer etter at parlamentet kastet Michel Barniers regjering i et historisk mistillitsvotum etter en fastlåst situasjon rundt et innstrammingsbudsjett.

– Beslutningen om å nedgradere Frankrikes kredittvurdering til Aa3 gjenspeiler vårt syn på at Frankrikes offentlige finanser vil bli betydelig svekket av landets politiske fragmentering som, i overskuelig framtid, vil begrense omfanget og størrelsen på tiltak som kunne redusert de store underskuddene, opplyser Moody's i en pressemelding.

Utnevnelsen av Bayrou gjør ham til Frankrikes fjerde statsminister dette året, etter at Barnier ble kastet etter bare tre måneder i stillingen.