Snur: Norges Bank kjøper kroner

«Norges Banks hovedstyre har besluttet å kjøpe kroner for å finansiere overføringer av utbytte til staten for regnskapsåret 2024», melder sentralbanken.

Dette ble varslet som en mulighet da sentralbanksjef Ida Wolden Bache tidligere i høst holdt sitt årlige CME-foredrag ved BI.

Kronekjøpet er et grep som foretas som følge av at det ikke lenger skal utstedes statsgjeld for å motvirke at overføringene til staten øker bankenes innskudd i Norges Bank.

– Ingen «gamechanger»

– Vi vil kanskje se bittesmå utslag i kronekursen i dag, fordi dette er en nyhet, tror valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Kronen svarte, ganske riktig, med en viss, kortvarig, styrking klokken 10, da Norges Bank sendte ut sin melding.

Særlig i 2023 fikk Norges Banks daglige kronesalg for overføring til Oljefondet mye oppmerksomhet, og enkelte har hevdet at disse salgene var mye av årsaken til at kronen svekket seg mye.

– Men dette er ingen «gamechanger».

Østnor viser til at mandagens nyhet innebærer litt mindre kronesalg fra og med mars neste år.

– Det vil fortsatt selges kroner gjennom 2025.

SELGER VIDERE: Neste år kommer også 82 milliarder kroner i ekstraordinært kronesalg, understreker valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

110 millioner daglig

Beløpet det nå er snakk om er 27 milliarder kroner, og dette er basert på anslag for 2024-regnskapet, som endelige fastsettes innen februar 2025.