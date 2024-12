NHO venter tre rentekutt i 2025

«At inflasjonen er på god vei mot målet, peker mot lavere rente. Stadig lavere renter rundt oss understøtter dette.

Det skriver NHO i årets fjerde og siste utgave av rapporten Økonomisk overblikk. Med tittelen «Oppsving i emning» legges det lite skjul på at NHO tror de økonomiske rammene blir slakkere i løpet av 2024.

«Vi anslår nå tre rentekutt neste år, to i 2026 og ett i 2027, som vil ta styringsrenten fra dagens 4,50 prosent og ned til 3 prosent.»

Det er to færre kutt enn SSB spår med fem rentekutt i 2025. Det er på linje med Nordea og Sparebank1 Markets.

Videre tror NHO at kombinasjonen av lavere renter og lite bygging av nyboliger gjør at boligprisene vil stige med 20 prosent de neste tre årene.

NHO tror de siste årenes oppgang i oljeinvesteringer vil fortsette inn i 2025, før de deretter vil gå «litt ned».

Arbeidsgiverorganisasjonen tror det private forbruket vil få seg et løft neste år, samtidig vil eksporten øke og oljeinvesteringene fortsette å være høye. Med høy offentlig etterspørsel i tillegg peker det mot at norsk økonomi får en oppsving. NHO anslår en vekst i norsk Fastlands-BNP på 2 prosent i 2025, og 1,75 til 2 prosent i 2026 og 2027.

Etter valget av Trump vil de varslede tollmurene kunne rammes direkte og indirekte. Direkte gjennom tollmuren som innføres av USA, og gjennom eventuelle tollsvar fra europeiske land som kan ramme Norge siden vi står på utsiden av EU. Indirekte kan norske bedrifter rammes av at de økte handelsbarrierene vil bety mindre handel og mindre aktivitet.

I eurosonen gir NHO et anslag på veksten på 1 prosent, mens hos Norges viktigste eksportpartner Storbritannia ventes en vekst på 1,5 prosent. Begge er under spådommen på veksten i Norge. Globalt ventes en vekst på rundt 3,25 prosent.

Flere må arbeide mer

Temadelen i rapporten er «arbeidskraftløftet». Der står spørsmålet om «hvordan Norge skal få mer ut av sine arbeidskraftressurser» sentralt. Med økt kamp om arbeidskraften de neste tiårene peker NHO på at det er viktig å forvalte den såkalte arbeidsformuen (verdien av arbeidet den norske befolkningen gjør) på en best mulig måte.

Her peker NHO på to løsninger på spørsmålet. Den første er at «mer av arbeidskraften må ta i bruk». Med det mener de at flere må gå fra trygd til jobb, flere må stå i jobb lenger, sykefraværet må ned, og flere må jobbe heltid.

Den andre løsningen er å øke produktiviteten til arbeidskraften, og få mer ut av hver arbeidstime. Her peker NHO spesielt på at kompetanse i arbeidslivet er viktig.