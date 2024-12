Olav Chen: – Veldig haukete!

– Dette kan godt være det siste rentekuttet fra Fed på en god stund, utbryter Olav Chen, Storebrand, etter å ha sett på Feds nye prognoser.

Samtidig med det ventede rentekuttet onsdag, halverte Fed antall kutt neste år fra fire til to. Det er klart strammere enn markedet og analytikerne hadde ventet. De fleste ventet et signal om tre kutt.

– Dette var veldig haukete. Og Fed har justert opp sin prognose for kjerneinflasjonen neste år med 0,3 prosentpoeng, konstaterer Chen.

– Reaksjonen er klar: Aksjene er rett ned og rentene opp, mens dollaren styrker seg.

For første gang siden 1974 ligger Dow Jones an til ti dager på rad med nedgang med reaksjonene etter Feds uventet tøffe budskap.

Mot norske kroner har dollaren styrket seg med 9 prosent det siste året på kombinasjonen av høy aktivitet og fortsatt høye renter.

Feds planer tilsier nå at det temmelig sikkert blir uendret rente både i januar og mars, og kanskje lengre ut på våren også. Akkurat dette er godt i tråd med prisingen i rentemarkedet, der det ikke er inne et «sikkert» kutt før i juni.

– High for longer

Også makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets er overrasket over de haukete signalene fra Fed.

– Dette er «high for longer», sier hun, med henvisning til sentralbankenes mantra da de hadde hevet rentene ferdig som svar på den høye inflasjonen.

Federal Open Market Committee (FOMC) har justert opp inflasjonsprognosen for de neste par årene, og har senket prognosen for ledigheten i år og neste år. Dermed er FOMC ikke lenger like redd for at renten vil gi ledighetsproblemer, men legger i stedet større vekt på sin bekymring for inflasjonen.

– HAUKETE: Karine Alsvik er overrasket over Feds store endring i rentesignalene. Foto: Are Haram

– Og et av medlemmene i FOMC stemte til og med mot rentekuttet nå, sier Alsvik.

Fed trodde i september at inflasjonsmålet på 2,0 prosent i praksis ville bli nådd i 2025. Nå er dette skjøvet ut til 2026.