– Dagens kutt var et «close call», men riktig, sier Fed-president Jerome Powell når han forklarer hvorfor Fed planlegger bare to rentekutt neste år.

– Risikoen er nå mer balansert, sier Powell.

– Vi er ved eller nær punktet der vi skal bremser eller pauser rentekuttene, utdyper han, og viser til at langsommere rentekutt eller til og med en pause på ubestemt tid ville være i overensstemmelse med prognosene Federal Open Market Committee presenterte onsdag.

Tidligere i år har Fed tydelig prioritert faren for høy arbeidsledighet foran behovet for å få inflasjonen raskt ned, men det er nå endret.

Powell viser til at Fed nå går for langsommere rentekutt fordi inflasjonen har vært høyere enn ventet, og på grunn av faren for økende inflasjonsforventninger.

Inflasjonen må ned

– Vi er nå mye nærmere den nøytrale renten. For å kutte videre må vi se meningsfull tilnærming til inflasjonsmålet, utdyper Powell under sin pressekonferanse.

Den knallharde tonen under pressekonferansen vekker reaksjoner:

– Det blir en god stund til neste rentekutt, konstaterer makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets.

– Ikke ferdig

Powell avviser at Fed nå har besluttet å stanse med rentekutt.

– Dette handler om at vi har besluttet å gå ned på farten, ikke om vi skal kutte videre, sier han.

Samtidig sier Powell temmelig tydelig at inflasjonen må ned for at Fed skal kutte videre.

Powell trekker også frem politikkendringene som kommer når Donald Trump inntar Det Hvite Hus:

– Vi venter betydelige politikkendringer, og vil se hva vi gjør når vi vet mer om disse.

Selv om Fed nå venter litt lavere ledighet enn i de foregående prognosene, slår Powell klart fast at arbeidsmarkedet nå ikke er en av årsakene til at inflasjonen holder seg oppe.

– Arbeidsmarkedet er i ferd med å kjøle seg ned, sier han.

– Men vi trenger ikke et kjøligere arbeidsmarked for å nå en inflasjon på 2 prosent.