Norges Bank holder renten uendret

Styringsrenten holdes uendret på 4,5 prosent, melder Norges Bank torsdag. Slik komiteen nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig settes ned i mars neste år, opplyses det.

Samtidig meldes det at utsiktene til boligprisene heves, der Norges Bank nå ser en vekst på 6,3 prosent i 2025.

Veksten i 2026 er ventet til 8,5 prosent og veksten i 2027 til 6,5 prosent.

Tidligere i år antydet sentralbanken et første rentekutt i desember, men dette ble skjøvet ut i tid da sentralbanksjef Ida Wolden Bache i juni sa at lønnsveksten i Norge så ut til å bli høyere enn hva Norges Bank hadde sett for seg.

I rapporten skriver Norges Bank at styringsrenten har steget mye de siste årene for å få buk med den høye prisveksten. Siden desember i fjor har renten ligget på 4,5 prosent.

– Vår vurdering er at det fortsatt er behov for en innstrammende pengepolitikk for å stabilisere prisveksten rundt målet, men at tiden snart er inne for å begynne å sette renten ned, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i meldingen.



Renten har ifølge komiteen bidratt til å kjøle ned norsk økonomi og til å dempe prisveksten. Arbeidsledigheten har økt noe fra et lavt nivå. Prisveksten har falt mye fra toppen, men høy vekst i bedriftenes kostnader vil trolig bremse den videre nedgangen, opplyses det.

Ikke mer enn nødvendig

Ifølge meldingen var komiteen opptatt av at aktiviteten i norsk økonomi ser ut til å holde seg bedre oppe enn tidligere anslått. På den annen side har prisveksten nærmet seg målet, og inflasjonspresset ser ut til å ha vært litt svakere enn tidligere lagt til grunn.

«Komiteen ønsker ikke å bremse aktiviteten i økonomien mer enn det som er nødvendig for at prisveksten skal komme ned til målet innen rimelig tid», heter det i meldingen.

«Prognosen i denne rapporten indikerer en styringsrente som settes gradvis ned fra første kvartal 2025. Sammenliknet med forrige rapport er prognosen for styringsrenten lite endret, men den indikerer noe mindre nedgang i renten i årene fremover. Arbeidsledigheten vil trolig øke litt, men litt mindre enn anslått i forrige rapport. Inflasjonen anslås å være i overkant av 2 prosent i slutten av 2027.»