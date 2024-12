Saken oppdateres

En halv time etter svenskenes femte rentekutt i år og et halvt døgn etter Feds tredje kutt på tre måneder svarte Norges Bank med å varsle at styringsrenten trolig kuttes i mars.

Styringsrenten ble holdt i ro på 4,50 prosent, fullstendig som ventet. Norges Bank overrasker derimot analytikerne med å stå på at det trolig blir tre-fire kutt samlet neste år. De fleste analytikere trodde på en nedjustering til maksimalt tre kutt.

I desember 2025 er den nye rentebanen 7 basispunkter høyere enn den gamle. Det kan være nok til at det bikker mot bare tre kutt, men gir en liten åpning for fire kutt.

– Dette leser jeg som 3,4 kutt, kommenterer sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank.

Altså: Temmelig sikkert tre kutt og rundt 40 prosent sannsynlighet også for et fjerde.

– Litt duete, er også reaksjonen fra seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank1 Markets.

Han viser til at tre-fire kutt er noe mer enn analytikerne hadde ventet, men samtidig tett på markedsprisingen.

Lengre ut på horisonten ligger det an til et kutt mindre, slik at styringsrenten i 2027 er på 3,00 prosent.

Inflasjonen flater ut

Den siste tiden har fallet i norsk inflasjon dabbet av. I november var inflasjonen 2,4 prosent og kjerneinflasjonen 3,0 prosent. Dette var første gang på ett år at inflasjonen ikke hadde vært lavere enn Norges Banks prognose.

Likevel senker Norges Bank sin prognose for neste års inflasjon. Også anslaget for lønnsveksten justeres marginalt ned.

Dermed er lavere lønns- og prisvekst de eneste faktorene som skulle tilsi at rentebanen ble senket. Alt annet, inkludert utlandet, oljeprisen, hjemlig etterspørsel og kronekursen, trekker rentebanen opp.

Neste år skal altså renten trolig senkes tre-fire ganger, og det til tross for at Norges Bank justerer opp sitt anslag for BNP-veksten mye og ledigheten ned noe.

Samtidig har kronen den siste tiden svekket seg igjen, etter mer eller mindre å ha holdt stabil gjennom året sett under ett. Noe av denne svekkelsen, og særlig det siste halve døgnet, skyldes imidlertid de uventet haukete signalene fra Federal Reserve onsdag kveld. Da varslet Fed at neste års fire rentekutt blir til to, og gikk langt i å åpne for en langvarig pause før neste rentekutt.

Norges Bank justerer opp sitt anslag for utenlandske styringsrenter for de neste årene.