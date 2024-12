Uendret rente hos britene

Etter Norges Bank offentliggjorde beslutningen om å holde styringsrenten på 4,50 prosent, følger Bank of England (BoE) et par timer senere etter.

Klokken 13 norsk tid slapp BoE nyheten om at den også beholder rentenivået, på 4,75 prosent.

I rentekomiteen bestående av ni personer stemte seks medlemmer for å beholde renten på 4,75 prosent. Tre medlemmer stemte for et rentekutt på 25 basispunkter. De tre medlemmene som stemte mot (Dhingra, Ramsden og Taylor) advarte mot at lav etterspørsel skaper risiko for et signifikant produklsjonsgap og at konsumprisveksten vil ligge under 2 prosent på mellomlang sikt.

«Siden komiteens forrige møte har tolvmånedersinflasjonen økt til 2,6 prosent i november fra 1,7 prosent i september. Dette var litt høyere enn tidligere forventninger, i stor grad forårsaket av inflasjon i kjernevarer og matvarer,» skriver BoE i rentebeslutningen.

BoE skriver at den forventer at inflasjonen vil fortsette å stige på kort sikt.