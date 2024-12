Gjeldsveksten fortsetter å øke – på sitt høyeste nivå i november

Tolvmånedersveksten var i oktober 3,7 prosent. Denne økte altså med 0,2 prosentpoeng til november, ifølge SSB.

– Denne økningen kan ha flere årsaker. En av disse kan være husholdningenes forventninger om fremtidig rentenivåer, skriver de.

Norges Bank har i sin pengepolitiske rapport for fjerde kvartal antydet at styringsrenta skal settes ned fremover, og at første rentekutt kommer i mars 2025. Prognosen viser at rentenivået ved utgangen av 2027 vil være på 2,9 prosent.

Tolvmånedersveksten til både ikke-finansielle foretak og kommuner falt i november til henholdsvis 7,6 prosent og 1,9 prosent.

