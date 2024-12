Dollar ned på inflasjonstall

Onsdag varslet Federal Reserve (Fed) færre rentekutt i 2025 og jekket opp sitt anslag for inflasjonen, både i 2024 og 2025. For 2024 ble prognosen for kjerne-PCE jekket opp to tideler til 2,8 prosent, mens 2025-inflasjonen ble løftet tre tideler til 2,5 prosent.

Dette kom som følge av uventet høye målinger av inflasjonen i høst. CPI (consumer price index) holdt seg i november uendret på 3,3 prosent, mens total CPI steg fra 2,6 til 2,7 prosent.

Lav PCE-måling

Fed ser imidlertid heller på PCE (personal consumption expenditure). Også målt ved PCE har kjerneinflasjonen økt, fra 2,6 prosent i sommermånedene til 2,8 prosent i oktober. Fredag overrasket novembermålingen med en månedsvekst i kjerne-PCE på bare 0,1 prosent. Det ga uendrede 2,8 prosent som tolvmånedersvekst, altså nøyaktig likt med Feds prognose for slutten av året.

Økonomene i Citi lå for en gangs skyld høyt med sin forventning om 0,2 prosent månedsvekst (egentlig 0,18 prosent, men avrundet).

Rente- og dollarreaksjon

Etter Feds rentebeskjed onsdag var det ikke noe nytt kutt før i juni. Den lave PCE-målingen ga imidlertid et raskt utslag i rentemarkedet. To- og tiårige amerikanske statsrenter falt raskt 6-7 basispunkter. Troen på et rentekutt allerede i mai har økt fra 50 til drøyt 80 prosent, og rentemarkedet priser nå inn rundt 120 prosent sannsynlighet for et kutt senest i juni.

Dollaren svekket seg også umiddelbart, men var fredag ettermiddag fortsatt drøyt 10 prosent sterkere mot norske kroner over det siste året.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets mener det er mindre rom for reaksjoner på uventet sterke amerikanske data fremover.

– Det gjør at usikkerheten for amerikanske renter nå er på nedsiden, mener han.