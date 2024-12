Også i 2024 har det vært mange avisoverskrifter om svekkelsen av kronen, som så langt er på omtrent 10,5 prosent mot amerikanske dollar og 4,5 prosent mot euroen.

Det som virkelig betyr noe for beslutningstakere, men som ingen har skrevet om, er at kronekursen varierer mye – og mer enn for sammenlignbare land.

Mens den norske kronen var blant de mest stabile på begynnelsen av 2000-tallet, så har den vært den mest volatile de siste fire-fem årene.

For bedrifter og husholdninger betyr det at de står overfor betydelig valutakursrisiko. For myndighetene betyr det at de antakelig bør vurdere strukturelle grep som kan bedre funksjonsmåten til kronemarkedet og derigjennom reduserer variasjonen.

Data: Kronen varierer mest

Figuren viser volatiliteten mot euro siden 2001. Hovedinntrykket er (som det også er mot dollar): Mens den norske kronen var blant de mest stabile på begynnelsen av 2000-tallet, så har den vært den mest volatile de siste fire-fem årene.

For beslutningstakere er imidlertid det relevante hva volatiliteten vil bli fremover. Såkalt implisitt volatilitet på opsjoner er et mål på finansmarkedenes forventete volatilitet, og ett-årige opsjoner i dag gir forventet volatilitet i 2025. De gir omtrent samme bilde som historisk volatilitet: 7,7 prosentpoeng for norske kroner per euro, og til sammenligning henholdsvis 5,9, 6,2 og 5,2 prosentpoeng for svenske kroner, amerikanske dollar og sveitsiske franc per euro.

Krone-usikkerhet er kostbart

Stor usikkerhet om fremtidig valutakurs er kostbart for samfunnet. I talen sin til Senter for monetær økonomi i 2022 formidlet sentralbanksjef Ida Wolden Bache rasjonalet for inflasjonsmålet, blant annet ved å si: «Høy inflasjon er kostbart for samfunnet. [] Usikkerheten om prisutviklingen fremover blir større, og økonomisk planlegging blir vanskeligere. [] Usikkerheten kan også føre til at investeringer med lengre horisont må vike for investeringer med kortere horisont. Det kan redusere investeringsnivået og, over tid, gi et lavere produksjonspotensial i økonomien.» Valutakursusikkerhet kan ha samme effekt.