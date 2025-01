Norsk PMI faller videre

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) falt til 50,3 i desember, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en nedgang på 0,2 poeng fra måneden før, og den laveste indeksen siden juni. At den er over 50 tyder imidlertid likevel på at det var en svak oppgang i aktiviteten.

Delindeksene for nye ordre og sysselsetting falt videre, mens delindeksen for produksjon steg med 4,9 poeng og reverserte mesteparten av fallet i november. Et veid gjennomsnitt av disse tre indeksene var i desember på 49,1, opp 1,1 poeng fra måneden før.

«En kraftig økning i lagerindeksen bidro til at samlet PMI likevel gikk ned», skriver seniorøkonom i DNB, Kyrre Aamdal, i sin oppdatering.

«Prisindeksen for innkjøpte varer fortsatte videre ned i desember, til 57,4. Det er under et langsiktig gjennomsnitt. Noen av respondentene trekker frem lavere priser på stål, mens andre viste til økte priser på blant annet energi og trelast», fortsetter han.