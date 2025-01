Forventer nye gullrekorder i 2025

I løpet av 2024 steg gullprisen over 27 prosent, og da den første handelen i 2025 tiltok den 2. januar stod prisen i 2.623 dollar pr. unse. Det er om lag 6 prosent under rekordprisen som ble satt den 31. oktober 2024, da gull ble omsatt for 2.790 dollar.

På torsdag stiger gullprisen, og en unse koster ved lunsjtider 2.642 dollar som gir en oppgang intradag på rundt 0,7 prosent.

I 2025 er veksten i gullprisen ventet å stige videre, ifølge anslag fra et utvalg banker og gullraffinerier som Financial Times har undersøkt. Ifølge gjennomsnittet fra de undersøkte vil gullprisen stige til 2.795 dollar i 2025, som er over rekorden fra fjoråret. Det tilsvarer en prisvekst på cirka 6 prosent fra torsdagens nivåer.

Sentralbanker på shopping

Norges bank solgte unna 33,5 tonn gullbarrer i 2004. I dag sitter banken igjen med 7 gullbarrer til utstilling og om lag 3 og et halvt tonn i gullmynter.

«Gull spiller ikke lenger noen viktig rolle i det monetære systemet», skriver Norges Bank på sine nettsider. Hvorvidt den påstanden vil holde i fremtiden er usikkert. Etter Russlands invasjon av Ukraina og de påfølgende sanksjonene fra USA har flere sentralbanker diversifisert reservene sine bort fra dollar og mot gull, skriver FT. Det har vært en viktig driver for prisveksten.

I tillegg har rentekutt, og forventninger om videre rentekutt, fra Federal Reserve bidratt til å dra opp prisene. Siden gull ikke generer noen kontantstrøm for eieren er det en eierandel som historisk stiger ved lavere renter, siden den relative fortjenesten av fra gull i forhold til avkastningen av eksempelvis obligasjoner øker.

«Vi tror sentralbanker vil utgjøre en sterk base for gulletterspørselen i 2025», sier Henrik Marx i Heraeus Precious Metals til FT. Heraeus spår at gullprisen kan stige til 2.950 dollar i løpet av 2025.