Oljefondet kjøper USA-eiendom for 1,1 mrd. dollar

Oljefondet betaler 1,1 milliarder dollar for andelen på 45 prosent i en logistikkportefølje i USA, melder NBIM. Fondet blir med det medeier i 48 bygninger og fem tomter fordelt på Sør-California, New Jersey og Pennsylvania.

Totalt rommer porteføljen 1,3 millioner kvadratmeter, og verdsettes i kjøpet til 3,3 milliarder dollar (ca. 37,6 milliarder kroner).

Edward Lerum, direktør for global logistikkeiendom i NBIM, sier porteføljen består av eiendommer av høy kvalitet i attraktive beliggenheter. Det tror han vil holde seg på lengre sikt.

– Vi ser samtidig potensiale for vekst ettersom dette er eiendommer på lokasjoner med begrensede muligheter for nybygg, sier Lerum.

NBIM kjøpte sin andel av porteføljen av Canadas pensjonsfond, CPP Investment. Avtalen ble signert den 20. desember og gjennomføringen skjedde den 1. januar.

BLIR MED: Oljefondet betaler 1,1 milliarder for å bli medeier i 48 bygninger. Foto: Goodman

NBIM skriver i pressemeldingen at kjøpesummen på 1,1 milliarder dollar tilsvarer rundt 12,2 milliarder kroner, men basert på vekslingskursen i perioden fra 20. desember til 1. januar tilsvarer det mellom 12,4 til 12,6 milliarder kroner.

De øvrige 55 prosentene eies av australske Goodman Group, som vil ha ansvaret for forvaltningen av eiendommene på vegne av partnerskapet med oljefondet.

Oljefondet på shopping

I løpet av desember var oljefondet langt fra passive når det kom til eiendomsinvesteringer, og gjorde årets største investering.

Den ble overgått bare elleve dager senere.

I midten av desember meldte oljefondet at det hadde punget ut 166 millioner euro (1,9 milliarder norske kroner) for en eierandel på 49,5 prosent i en logistikkportefølje i Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia. Selgeren var et av verdens største eiendomsselskaper, Prologis, som eier de resterende 49,5 prosentene av porteføljen.

Den 20. desember annonserte NBIM at det hadde kjøpt en andel på 80 prosent i kontoreiendombygget Trinity Tower i Paris. For det måtte fondet ut med 447,5 millioner euro (eller 4,1 milliarder norske kroner). Da var selgeren det Paris-noterte eiendomsselskapet Unibail-Rodamco-Westfield.

Den 23. desember annonserte NBIM 2024s siste og største eiendomsinvestering.

Da sikret det hele eierskapet i åtte kontoreiendommer i Boston, San Francisco og Washington, D.C. for rundt 976,8 millioner dollar (eller 11 milliarder norske kroner). I etterkant satt oljefondet igjen med 100 prosent eierskap i eiendommene, etter å ha kjøpt den resterende andelen på 50,1 prosent av pensjonsfondet TIAA.

I etterkant kommenterte Per Løken i NBIM at det var en «tid med stor usikkerhet», men at tiden var moden for å investere etter en tid med fallende verdier i kontormarkedet.

«Vi har tro på at kontorbygg av høy kvalitet og med god beliggenhet fortsatt vil gi god avkastning på lang sikt», sa Løken.