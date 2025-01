Ny analyse: Spår bare ett rentekutt i år

Wells Fargo Investment Institute venter nå at USAs sentralbank, Federal Reserve, kun kutter styringsrenten én gang i løpet av 2025, melder Nyhetsbyrån Direkt og viser til en ny analyse.

Videre tror Wells Fargo at det ikke blir et eneste rentekutt i årene 2026 og 2027.

I analysen argumenteres det med at potensialet for høyere vekst og risikoen for at inflasjonen stiger igjen vil begrense Federal Reserves rom for pengepolitiske lettelser.

Wells Fargo tror rentene på både tiårige og 30-årige amerikanske statsobligasjoner vil være høyere i slutten av den treårige konjunktursyklusen, samt at rentekurven kommer til å være brattere.

«Hvilket er typisk i den ventede perioden med økonomisk vekst,» heter det.

Fed varslet to kutt

I desember kuttet Fed styringsrenten med en kvarting, til intervallet 4,25–4,50 prosent. Dette var i tråd med forhåndsforventningene.

Samtidig varslet Fed bare to rentekutt i 2025, og at disse kuttene krever at inflasjonen nærmer seg inflasjonsmålet klart.

Med Wells Fargos seneste prognose vil styringsrenten ligge på 4,00–4,25 prosent i slutten av 2027.