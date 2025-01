Lever vi i førkrigstider?

Gjestekommentar

Sjeføkonom Jan L. Andreassen, Eika Gruppen. Foto: Iván Kverme

Er du bekymret, bør du kanskje skalke lukene og laste opp med hermetikk. Alternativt kan du være fatalist, trekke på skuldrene, og ta det som måtte komme. Min foretrukne strategi.

Det er uansett verdt å følge med på oddsen for en ny krig i Taiwan-stredet, all den tid Xi Jinping har lovet sine landsmenn at Kina kommer til å ta Taiwan før han går av som øverste leder. Xi, som i år fyller 72, kaller det gjenforening, men gitt at Taiwan ikke ønsker å ha noe med kommunistene å gjøre, må det trolig våpenmakt til for at Kina skal sikre seg det de anser for å være en kinesisk provins, ingen selvstendig stat.

Lukket øynene

Russlands Putin har noe av den samme holdningen til Ukraina som Xi har til Taiwan. Allerede for mer enn 20 år siden var Putin klar på at han ikke kunne akseptere at Ukraina var en selvstendig nasjon, men måtte forstås som en vasallstat for det russiske herrefolket. Mange europeiske politikere lukket øynene for dette. Deres beste unnskyldning må være at de trodde at med tid og stunder ville enten Putin bli borte, eller så ville de klare å få han til å skifte mening.

Finnene, som kjenner Russland bedre enn vi gjør, forbereder seg på alle eventualiteter.

Uansett utfall av Ukraina-krigen, står Russland overfor en demografisk katastrofe med anslagsvis 700.000 skadde og drepte i denne snart tre år gamle krigen. Skulle Putin tape krigen og bli styrtet, er det ikke godt å si hva som skjer. Finnene, som kjenner Russland bedre enn vi gjør, forbereder seg på alle eventualiteter.

Disse to herrer har virkelig store ambisjoner. Da Xi besøkte Putin i 2023, skal han ha sagt til sin vert «verden forandrer seg nå på en måte vi ikke har sett på mer enn hundre år. La oss være i førersetet for disse endringene». Noe Putin var hjertens enig i.

Suksess med bismak

De prøver å bryte opp det amerikanske hegemoniet som har sine røtter fra etableringen av Det internasjonale pengefondet (IMF), et system som hadde den amerikanske dollar som sitt nav. Nye valutaer kunne slippe til etter hvert som de ble konvertible. Men selv i dag er dollaren verdens dominerende reservevaluta.

IMF stilte krav om balanse i utenrikshandelen. Hadde et land store underskudd, måtte det gjennomføre både strakstiltak (gjerne devaluering, renteoppgang og skatteøkninger) og strukturreformer med markedsliberalisering og mer frihandel. Alt til stor glede for Wall Street.

En kan si at IMF gjorde jobben sin nesten for godt, da milliarder av mennesker har blitt rike nok til at de i dag kan ta opp kampen mot USA.