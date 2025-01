Handelsbanken: Ukens viktigste nøkkeltall

2025 er godt i gang, og denne uken kommer det flere nøkkeltall fra USA. Tirsdag får vi nye JOLTS-tall (Job Openings and Labor Turnover Survey), som gir utfyllende informasjon om etterspørselen etter arbeidskraft, i form av jobbåpninger, ledige stillinger, ansettelser og oppsigelser.

«Denne rapporten kommer med en måneds forsinkelse, men benyttes til å bedre forstå dynamikken og stramheten i arbeidsmarkedet», skriver Handelsbanken i en rapport. Analytikerne forventer litt flere jobbåpninger i november i forhold til oktober.

En tidlig indikator på jobbsituasjonen

Onsdag kommer ADP-tallene, som er en månedlig oversikt over sysselsettingsveksten i privat sektor. Handelsbanken understreker at rapporten er en tidlig indikator på jobbsituasjonen i USA, og gir markedet et foreløpig inntrykk av hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg før de offisielle payrolls-tallene. Konsensus forventer 130.000 nye stillinger i privat sektor, ned fra 146.000 måneden før. Samme dag får vi også en oversikt over antall dagpengesøkere.

Onsdag kveld offentliggjøres rentereferatet fra desember-møtet i Federal Open Market Committee.

Torsdag publiseres den månedlige rapporten fra Challenger, Gray & Christmas som ser nærmere på kommende nedbemanninger i store bedrifter i USA. Ifølge Handelsbanken gir den et tidlig varsel om forventet sysselsettingsnedgang i fremtiden.

Ukens høydepunkt

«Høydepunktet kommer fredag med nonfarm payrolls. Vi husker at november-rapporten viste en økning i payrolls på 227.000. Samtidig steg arbeidsledigheten uventet til 4,2 prosent», skriver Handelsbanken. Desember-rapporten er ventet å vise en vekst på 153.000, mens det er ventet at arbeidsledigheten holder seg uendret.