I intervjuet med E24 sier NHO-sjef Ole Erik Almlid at hans part i striden rundt IA-avtalen ikke nødvendigvis vil endre sykelønnsordningen, bare at den ikke fredes i fire år. Han ønsker utredning, for å få kunnskap «om alt som kan gjøre at sykefraværet går ned, inkludert sykelønnen».

– Det er helt uaktuelt å signere en avtale som freder sykelønnsordningen i fire år. Ikke fordi jeg vil svekke ordningen, men fordi det er viktig å få kunnskap om alt som kan gjøre at sykefraværet går ned, inkludert sykelønnen, sier Almlid til E24.

Striden startet etter forhandlingene om IA-avtalen mellom NHO og LO brøt sammen før jul. Nylig sa Erna Solberg (H) i et intervju med VG at hun er med på å ikke endre sykelønnsordningen i løpet av de neste fire årene.

Almlid sier at NHO ikke ønsker noen endring av sykelønnsordningen, med mindre det står et bredt politisk forlik bak.

– Vi krever ikke at sykelønn skal kuttes, det er viktig å si, men utviklingen i sykefraværet er så alvorlig, at vi ikke kan være med på at en mulig årsak til fraværet ikke skal utredes, sier Almlid.