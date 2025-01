Litt sterkere global økonomi

DNB Markets’ globale MacroScore viser bedring også i desember. Dette er fjerde måned på rad med bedring i tallserien, som baserer seg på nøkkeltall for syv viktige økonomier. Nivået er nå det høyeste siden august 2022.

Indeksverdiene stiger for USA og Kina, mens Storbritannia, eurosonen og Japan falt i desember. Tilstanden bedret seg noe både i Norge og Sverige.

«Likevel forblir den globale scoren negativ, og indikerer vekst under trend», understreker seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

USA topper

På det svakeste, august, var indeksverdien minus 0,49. Siden har den klatret forsiktig, og ligger nå på minus 0,33.

For USA teller det positivt at konsumenttilliten øker og at det for tiden er en sterk trend for industriordrer. Begge delindeksene er nå oppe i null.

Det kinesiske boligmarkedet er litt mindre dårlig, og trekker opp.

Eurosonen sliter med eksporten, mens britiske konsumenter holder igjen og arbeidsmarkedet svekker seg i Storbritannia.

Norsk konsumløft

Den norske scoren løftes av økt konsumetterspørsel og arbeidsmarkedet, der ledigheten har holdt seg stabil. I Sverige øker bedriftenes tillit til økonomien, og industriproduksjonen øker.

Etter å ha bedret seg gjennom mye av 2024, flater delindeksene for inflasjonen nå ut, og indikerer at det vil ta tid å komme helt ned til inflasjonsmålene.

Rangert fra sterkeste til svakeste utsikter ligger USA øverst med en score på null. Deretter følger Norge, Sverige, Japan, eurosonen og Kina før Storbritannia bunner listen.