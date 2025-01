Venter dollar-euro-paritet

For ett år siden kostet én euro 1,10 dollar. Tirsdag var kursen 1,04, og det selv etter en viss dollarsvekkelse mandag. Det meste av bevegelsen har kommet etter sommeren 2024.

Nå går det mot paritet, kurs 1-1, mellom dollar og euro, og det kan gå fort, tror traderne.

Ifølge Bloomberg venter banker som Bank of New York Mellon Corp og Mizuho paritet før vi kommer til februar.

På sitt sterkeste forrige uke var kursen så vidt over 1,02, det sterkeste nivået på over to år, og veien er kort til det symbolsk viktige nivået 1,00.

20. januar viktig

Av prisingen i opsjonsmarkedet ser man 40 prosent sannsynlighet for paritet i løpet av kvartalet.

Trolig kan det komme et byks i dollarkursen i forbindelse med innsettingen av Donald Trump som ny president 20. januar, venter traderne. Innen kort tid ventes de første konkrete endringene av tollsatsene, og Europa er blant regionene som ligger an til å tape mye på dette.

Rentesprik

Mot slutten av måneden er det rentemøter både i Fed og ESB, og disse kan også bidra til å styrke dollaren mot euro. Ferske inflasjonstall viser litt høyere inflasjon i eurosonen, men ettersom dette i stor grad er knyttet til energipriser, er ikke troen på mange rentekutt fra ESB svekket.

Eventuelle nye signaler fra Fed kan påvirkes av denne ukens arbeidsmarkedstall. Konsensus venter imidlertid ikke økt ledighet, og dermed heller ikke grunnlag for mer duete signaler fra Fed.

I rentemarkedet nå prises det minst fire rentekutt fra ESB i år, og oppunder to fra Fed.

Etter innføringen av euro i 1999 har kursen kortvarig vært i paritet mot dollar noen ganger. Sist var i 2022, da Russlands angrep på Ukraina ga kraftig økte gasspriser og frykt for resesjon.