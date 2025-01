Politisk krise i Frankrike: Villeroy krever harde budsjettkutt

Frankrikes sentralbanksjef François Villeroy de Galhau mener regjeringen må gjennomføre aggressive budsjettkutt for å takle den «kroniske sykdommen» i landets offentlige finanser og gjenopprette økonomisk tillit etter måneder med politisk uro, skriver Bloomberg.

I nyttårstalen sin hevder han at gjeldsnivået til Frankrike har brutt gjennom et kritisk nivå, og at landets budsjettunderskudd i år vil være det største i eurosonen.

Ifølge Villeroy vil kostnadene for å finansiere offentlig gjeld nå overstige utdanningsbudsjettet.

Politisk krise

– Alvoret i vår budsjettsituasjon har i det minste én dyd: Landet vårt trenger ikke lenger å velge mellom å reparere finansene og økonomisk vekst, sier Villeroy.

– Å redusere budsjetts- og skatteusikkerhet, som tynger bedrifter og husholdninger, er nå blitt en forutsetning for tillit og dermed vekst, legger han til.

Etter valget i fjor sommer, hvor ingen partier fikk noe klart flertall, har Frankrike havnet i en politisk krise knyttet til landets finansielle planer for 2025. Krisen førte til at regjeringen falt i desember og budsjettet for 2025 er ennå ikke blitt godkjent.

Vil ha et underskudd på 5 prosent

Den forrige regjeringen ble felt i et mistillitsvotum etter at forsøkte å redusere underskuddet fra 6,1 prosent av BNP i 2024 til 5 prosent.

Frankrikes nye finansminister Eric Lombard sa tidligere denne uken at regjeringen vil sikte mot et underskudd på mellom 5 og 5,5 prosent i år. Mens Villeroy mener at for å sikre troverdighet må man komme så nær 5 prosent som mulig og være «klart under 5,5 prosent».

Sentralbanksjefen hevder også at det er risiko for at Banque de Frances blir nødt til å nedjustere anslagene om 0,9 prosent økonomisk vekst i år. Likevel spår ikke institusjonen en resesjon pr. nå, la han til.

– Det finnes objektive grunner til kollektiv pessimisme, men det bør ikke føre til overdreven pessimisme, sier Villeroy.