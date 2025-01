Inflasjonen flater ut

I november holdt inflasjonen seg uendret på 4,5 prosent i OECD.

I hele 14 av 38 land steg imidlertid inflasjonen, og med opptil 1,7 prosentpoeng. Inflasjonen falt videre i bare 11 av landene.

Dette er ytterligere en indikasjon på at det vedvarende fallet i inflasjonen kan være i ferd med å stanse opp. I G7-landene, de største økonomene, var oppgangen fra 2,3 til 2,6 prosent. Her trakk Japan, Italia, Storbritannia og Tyskland opp. I eurosonen steg inflasjonen fra 2,0 til 2,2 prosent.

Blant G20-landene var det imidlertid fortsatt inflasjonsfall, fra 6,0 til 5,7 prosent. Dette er laveste nivå siden juni 2023.

Mat og energi

En årsak til utflatingen i inflasjonen i OECD er matprisene, som steg for andre måned på rad. Dessuten steg energiprisene for andre måned på rad, og energiprisveksten ble positiv igjen etter et langvarig fall.

Situasjonen er dermed mindre dyster for kjerneinflasjonen, som i OECD-sammenheng måles uten mat og energi. Kjerneinflasjonen falt fra 5,0 til 4,9 prosent i november.

Høyest inflasjon i OECD finnes fortsatt i Argentina, 166 prosent, fulgt av Tyrkia, 47,1 prosent. Costa Rica hadde svakt negativ inflasjon, som de foregående månedene.