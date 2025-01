Yara-sjefen advarer: – EUs industri er i eksistensiell krise

– Alle kostnader med å få ned utslippene kan ikke lempes over på industrien. Det må være noe som kompenserer for det. Nå trenger vi modige og drastiske tiltak, sier han.

Mer olje og gass

Holsether tar blant annet til orde for at EU ikke bare må se etter ny og innovativ teknologi, men også må satse på såkalt teknologinøytrale løsninger. Det innebærer blant annet å åpne for større bruk av olje og gass, først og fremst fra Norge.

En forutsetning er det kombineres med karbonfangst og -lagring (CCS).

– Men CCS er jo svært dyrt, og mange bedrifter kvier seg for å investere?

– Det er noe som er dyrere enn CCS, og det er å ikke gjøre noe, sier Holsether.

Selv har Yara investert i et karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland som årlig kan fange 800.000 tonn CO2.

Uroet over gjødsel fra Russland

En annen ting som bekymrer Yara-sjefen, er EUs stadig økende import av gjødsel fra Russland.

Holsether påpeker at Russland nå bruker gass de ikke får solgt, til å produsere billig gjødsel – som altså finner veien til europeiske land.

Fra 2021 til 2024 økte EUs import av russisk gjødsel med 117 prosent, ifølge tall fra Fertilizers Europe.

– Dette er veldig bekymringsfullt. Vi flytter oss fra å være avhengige av gass fra Russland til å bli avhengige av gjødsel fra Russland. EU burde ha lært, sier han.

– Noen vil kanskje si at her meler du din egen kake, i og med at dette er den største konkurrenten Yara har på gjødselmarkedet?

– Selv om jeg kan bli mistenkt for det, kan jeg ikke la være å si ifra om hva jeg ser, sier Holsæther.

EU har så langt utelukket russisk gjødsel fra sanksjonslista.