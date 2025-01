– På nivå med finanskrisene i 1997 og 2007

– De siste to månedene har high-yield spreadene er på noen av de laveste nivåene de noensinne har vært, sier Clarksons-analytiker Roald Hartvigsen.

High-yield spread viser til differansen mellom rentene på sikre obligasjoner (eksempelvis statsobligasjoner) og obligasjonene med høyere risiko.

I listen under øker usikkerheten jo lengre ned man går, og man kan dra en linje mellom «sikre» og «usikre» obligasjoner på hvorvidt gjelden har en S&P-vurdering på BB+ eller lavere.

Hartvigsen viser imidlertid til to perioder hvor renteforskjellene har vært enda lavere: før Asiakrisen i 1997 og finanskrisen i 2007.

Clarksons-analytikeren forteller hvordan det slår ut for Aker Horizons, som må ut i high-yield-markedet for å ta opp lån. Se hele intervjuet med Hartvigsen her.