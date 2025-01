Går mot kun et rentekutt i 2025

Så nylig som den 6. januar priset markedet inn kun 16 prosent sannsynlighet for at Federal Reserve vil la hele 2025 gå uten at det gjøres noen rentekutt, ifølge CME FedWatch.

Siden da har sannsynligheten for null kutt i 2025 steget kraftig, til hele 34 prosent.

Det prises inn 40 prosent sannsynlighet for at Fed gjør et enkelt kutt i løpet av året, og bare 20 prosent sannsynlighet for to kutt. At det gjøres flere kutt enn det virker nå helt usannsynlig, skal vi tro markedsprisingen.

Dollarstyrking – snart europaritet

Dollarindeksen (DXY) måler dollarens styrke mot et knippe andre valutaer. Euroen dominerer med en vekting på 58 prosent, etterfulgt av japanske yen på 14 prosent og det britiske pundet på 12 prosent.

Når DXY-en stiger betyr det at dollaren styrker seg. Siden slutten av september til i dag har den steget kraftig, fra 100 til å passere 110 på mandag.

Det skjer etter at det ble skapt 256.000 nye jobber utenfor landbruket i USA i desember. I tillegg steg inflasjonsforventningene i Michigan-indeksen, som måler sentimentet blant amerikanske konsumenter.

For første gang siden oktober 2022 koster en euro nå under 1,02 dollar. Det er en solid styrking siden slutten av september, da en euro kostet 1,12 dollar.

Dermed er vekslingsforholdet mellom dollar og euro på vei mot paritet, hvor en dollar er verdt nøyaktig en euro. Sist det skjedde var i oktober 2022.

En dollar koster mandag 11,48 norske kroner. Så nylig som ved slutten av september kostet en dollar 10,40 kroner.